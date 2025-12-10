Врач объяснила, как хронический стресс влияет на женское здоровье

Редкие волнения не страшны для женщин, однако постоянное нервное напряжение — это прямой удар по репродуктивной оси организма. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила врач-репродуктолог, акушер-гинеколог, основатель Школы репродуктивного здоровья «Стать мамой» Гюнай Салаева.

«Повышается уровень кортизола, а это нарушает работу гипоталамо-гипофизарно-яичниковой оси. То есть в мозге сбивается ритм выработки ключевых гормонов. Яичники, не получая правильных сигналов, снижают производство эстрадиола и прогестерона. Результат — нерегулярный цикл и отсутствие овуляции», — рассказала специалист.

Мозг, по ее словам, намеренно отключает репродуктивную функцию женщины, чтобы выжить.

Медикаменты могут скорректировать гормональный фон, но для победы над главной причиной — хроническим стрессом — необходима помощь психотерапевта, заключила Салаева.

Основатель российского производства STOMTECH PRO, директор стоматологической клиники «Стомтек» Ольга Харламова до этого предупреждала, что хронический стресс негативно влияет на состояние зубов.

Высокий уровень кортизола (гормона стресса) провоцирует сухость во рту (ксеростомию) из-за снижения выработки достаточного количества слюны. В результате может развиться кариес и заболевание десен, появиться неприятный запах, отметила эксперт.

