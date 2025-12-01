Врач объяснила, почему конец года вызывает тревогу

Врач Крашкина: ощущение тревоги в конце года связано с подведение его итогов

В конце года многие вместо предвкушения праздника ощущают тревогу. Дело в том, что мозг невольно начинает сравнивать намеченные планы с реальностью. Если фокусироваться только на «несделанном», как раз возникает тревожность. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Если такое состояние возникает эпизодически, это норма — психика пытается подвести итоги, переоценить цели. Когда тревога превращается в ежегодное самоедство, срывы сна и настроения, ощущение «разбитости», это уже повод приглядеться к своему эмоциональному фону», — сказала она.

Возможно, есть тенденция к перфекционизму или хроническому стрессу. В таком случае стоит обратиться к специалисту, чтобы найти более экологичные способы самооценки.

Психолог, писатель, телеведущий, кандидат психологических наук Михаил Хорс до этого предупреждал, что слишком грандиозные планы на новогодние праздники могут привести к выгоранию.

Видя разрыв между планами и реальностью, люди начинают себя ругать и давать обещания, что в ближайшие дни уж точно сделают все намеченное. Эти мысли настолько выматывают, что на работу после каникул человек выходит выгоревшим, пояснил эксперт.

