Открытый «Единой Россией» музей в Мариуполе назвали новой точкой притяжения

Инвестиции на развитие музея в Мариуполе превысили 110 млн рублей
Созданный при поддержке «Единой России» музей в Мариуполе стал новой точкой притяжения для жителей города. Об этом сообщил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев.

«Для открытия музея потребовалось проведение масштабных работ по восстановлению здания и инженерной инфраструктуры, которые сильно пострадали в ходе боев за город. Однако строителям удалось в кратчайшие сроки создать современное общественное пространство с лекторием, кинозалом и фотовыставкой», — рассказал он.

Постоянная экспозиция включает архивные документы, уникальные артефакты и интерактивные элементы, отражающие стойкость горожан и героизм военнослужащих в 1943 и 2022 годах.

«Музей стал площадкой для организации различных активностей, в том числе направленных на патриотическое воспитание молодежи. Здание музейного комплекса уже с уверенностью можно назвать новой точкой притяжения на карте Мариуполя, однако проект продолжает свое развитие», — добавил он.

В будущем в здании планируется разместить многофункциональный центр общественных инициатив и другие социально значимые организации.

Общий объем инвестиций составил 113 млн рублей, из которых 33 млн — средства Президентского фонда культурных инициатив, 80 млн — частные вложения.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что самым главным на новых территориях является восстановление жилья, социальных объектов и инфраструктуры.

«Не менее важно создавать новые общественные пространства. Тем более это важно для истории. Очень быстро все забывается. Этот музей — про подвиг мариупольцев, тяжелые исторические периоды, которые он пережил, мужество и героизм жителей Мариуполя тогда и сейчас», — сказала она.

