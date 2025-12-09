Сожительница участника СВО обманула его родителей и украла выплаты на 5 млн рублей

В Кирове партнершу бойца СВО подозревают в краже 5 млн рублей у его родителей

52-летняя жительница Кирова стала фигуранткой дела после того, как присвоила деньги родителей участника СВО. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии полицейских, женщина была сожительницей военного, который не вернулся с фронта. Она помогла родителям оформить соответствующие выплаты: подготовила документы, оформила банковскую карту и другое.

Родители бойца доверяли возлюбленной сына, поэтому отдали ей свои банковские карты, а уведомления о поступлении денег отправлялись на находившийся у нее номер телефона.

Получив выплату, женщина решила не отправлять деньги семье. Вместо этого пять миллионов рублей она потратила на свои цели.

«В числе прочего приобрела дачный участок и большое количество ювелирных изделий», – сообщается в публикации.

Родственница бойца тем временем предположила, что россиянка получила деньги, но решила потратить их самостоятельно, поэтому обратилась в полицию.

В отношении сожительницы возбудили уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере. На данный момент идет расследование.

Ранее в Вологодской области участник СВО с инвалидностью потратил выплату на квартиру и пострадал от «схемы Долиной».