Основателю «Русагро» продлили арест до 25 февраля

Суд продлил арест основателю «Русагро» Мошковичу еще на три месяца
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Reuters

Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу еще на три месяца. Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

По словам источника, также до 25 февраля 2026 года суд продлил арест и экс-гендиректору холдинга Максиму Басову.

Вадима Мошковича и Максима Басова арестовали еще в марте по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, бизнесмены убедили основателя компании «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% доли фирмы под предлогом инвестиций и восстановления платежеспособности. Но в результате обещанные инвестиции не были осуществлены.

В начале июля Мошковичу предъявили новое обвинение в даче взятки экс-заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову в виде охотничьего карабина стоимостью 2,6 млн рублей.

Ранее в деле основателя «Русагро» появились более 10 потерпевших компаний.

