На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Педофил сбежал из тюрьмы и изнасиловал третьеклассницу

В Узбекистане рецидивист совершил побег из колонии и надругался над ребенком
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Педофил сбежал из колонии в Узбекистане и изнасиловал третьеклассницу. Об этом сообщает портал UzNews со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкентской области.

Сначала в соцсетях появилось сообщение о побеге 31-летнего заключенного, отбывающего наказание в колонии-поселении. Днем 16 октября он не вернулся с работы на одном из предприятий в Ахангаране. В тот же день мужчина совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера. Жертвой педофила стала ученица третьего класса.

К настоящему времени беглеца и рецидивиста задержали. В его отношении возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 119 УК (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). СМИ сообщали, что срок за предыдущее преступление у мужчины истекал в 2033 году. Теперь ему грозит дополнительное наказание в виде лишения свободы — от 15 до 20 лет.

Ранее пьяный россиянин затащил девушку-подростка в свою квартиру и изнасиловал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами