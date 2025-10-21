Педофил сбежал из тюрьмы и изнасиловал третьеклассницу

В Узбекистане рецидивист совершил побег из колонии и надругался над ребенком

Педофил сбежал из колонии в Узбекистане и изнасиловал третьеклассницу. Об этом сообщает портал UzNews со ссылкой на пресс-службу ГУВД Ташкентской области.

Сначала в соцсетях появилось сообщение о побеге 31-летнего заключенного, отбывающего наказание в колонии-поселении. Днем 16 октября он не вернулся с работы на одном из предприятий в Ахангаране. В тот же день мужчина совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера. Жертвой педофила стала ученица третьего класса.

К настоящему времени беглеца и рецидивиста задержали. В его отношении возбуждено новое уголовное дело по ч. 4 ст. 119 УК (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). СМИ сообщали, что срок за предыдущее преступление у мужчины истекал в 2033 году. Теперь ему грозит дополнительное наказание в виде лишения свободы — от 15 до 20 лет.

Ранее пьяный россиянин затащил девушку-подростка в свою квартиру и изнасиловал.