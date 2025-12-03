На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банды используют «кокаиновых коров» для доставки наркотиков в Европу

Telegraph: банды доставляют наркотики в Европу с помощью кокаиновых коров
Shutterstock

Расследование, проведенное Морским аналитическим и оперативным центром по борьбе с наркотиками (MAOC-N), выявило новый метод контрабанды наркотиков в Европу. Преступные группы используют старые суда для перевозки коров, набитые тысячами больных животных, чтобы скрыть крупные партии кокаина, пишет The Telegraph.

Согласно данным, на 200-метровые суда загружают до 10 тысяч голов скота. Ужасающие условия на борту — смрад от разлагающихся тел павших животных, антисанитария и зловоние — служат главным «средством защиты» от досмотра.

«Не хотелось бы проводить на одном из этих судов больше минуты, можно только представить себе запах. Власти не хотят, чтобы эти суда были в их портах», — заявил аналитик MAOC-N.

Это создает для полиции и таможенных служб двойную проблему: помимо очевидных рисков для здоровья, конфискация такого судна превращается в «логистический кошмар» из-за необходимости размещения тысяч животных.

Суда, часто плавающие под «удобными» флагами Панамы или Танзании, курсируют по Карибскому морю, собирая кокаин с мелких судов. Наркотик прячут в зернохранилищах или других отсеках. В открытом океане груз привязывают к надувным плотам с GPS-маяками и сбрасывают за борт для последующего захвата сообщниками у берегов Европы, часто через Бельгию и Нидерланды.

Ранее в Испании ликвидировали наркокартель, ввозивший кокаин через мадридский аэропорт.

