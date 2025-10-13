Женщина нашла гриб, похожий на «инопланетянина»

Британка нашла гриб, который, по ее словам, похож на инопланетянина, пишет Daily Mail.

Во время похода по национальному парку Дартмур была сделана необычная находка — редкий гриб, известный как «пальцы дьявола» или «гриб-осьминог». Его обнаружила местная жительница Бекки Харрисон в сопровождении инструктора по ходьбе Мартина Уильямса.

Этот причудливый гриб, официально именуемый Clathrus archeri, легко узнать по ярким красным «щупальцам», которые прорываются из яйцевидной оболочки и раскрываются, приобретая характерный розовато-красный цвет. Однако его главная особенность — сильный неприятный запах, напоминающий гниющую плоть. Источником аромата является оливково-коричневая слизь, называемая «гельба», которая привлекает насекомых для распространения спор.

Вид родом из Австралии и Новой Зеландии и является инвазивным для Европы. Считается, что он впервые попал на континент с военными поставками во время Первой мировой войны. В Великобритании его впервые заметили в 1946 году в Корнуолле, а с тех пор он распространился и в другие графства.

Хотя гриб представляет интерес для любителей природы, эксперты предупреждают владельцев собак о необходимости быть осторожными.

«Не все грибы ядовиты для собак, но отличить съедобные от опасных бывает сложно», — прокомментировала ветеринар Эмили Бордман.

