Женщина нашла гриб, похожий на «инопланетянина»

Daily Mail: британка нашла гриб, известный как пальцы дьявола
BMP Media

Британка нашла гриб, который, по ее словам, похож на инопланетянина, пишет Daily Mail.

Во время похода по национальному парку Дартмур была сделана необычная находка — редкий гриб, известный как «пальцы дьявола» или «гриб-осьминог». Его обнаружила местная жительница Бекки Харрисон в сопровождении инструктора по ходьбе Мартина Уильямса.

Этот причудливый гриб, официально именуемый Clathrus archeri, легко узнать по ярким красным «щупальцам», которые прорываются из яйцевидной оболочки и раскрываются, приобретая характерный розовато-красный цвет. Однако его главная особенность — сильный неприятный запах, напоминающий гниющую плоть. Источником аромата является оливково-коричневая слизь, называемая «гельба», которая привлекает насекомых для распространения спор.

Вид родом из Австралии и Новой Зеландии и является инвазивным для Европы. Считается, что он впервые попал на континент с военными поставками во время Первой мировой войны. В Великобритании его впервые заметили в 1946 году в Корнуолле, а с тех пор он распространился и в другие графства.

Хотя гриб представляет интерес для любителей природы, эксперты предупреждают владельцев собак о необходимости быть осторожными.

«Не все грибы ядовиты для собак, но отличить съедобные от опасных бывает сложно», — прокомментировала ветеринар Эмили Бордман.

Ранее эксперты назвали самые полезные для здоровья грибы.

