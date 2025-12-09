На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинской области мужчина расправился с должником из-за 60 тысяч рублей

В Кыштыме жизнь мужчины оборвалась из-за взятых взаймы 60 тысяч рублей
Shutterstock/Champion studio

Житель Кыштыма жестоко избил мужчину из-за долга, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

В Кыштыме задержали 28-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений 41-летнему мужчине.

По данным следствия, 21 ноября обвиняемый по просьбе знакомого пришел к потерпевшему, проживающему в общежитии на улице Юлии Ичевой, чтобы вернуть долг за невыполненную им работу.

Между хозяином и незваным гостем возник конфликт, в ходе которого обвиняемый дважды ударил должника в живот и скрылся. Мужчина получил тупую травму живота и не выжил.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что пострадавший задолжал знакомым обвиняемого 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Ранее двое россиян надели на голову знакомого пакет, требуя полмиллиона рублей.

