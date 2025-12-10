На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хачатура Помбухчана назвали лучшим СЕО в России

Генеральный директор «МегаФона»: в управлении нет персональных побед
Пресс-служба «МегаФона»

Деловое сообщество выбрало генерального директора «МегаФона» Хачатура Помбухчана лучшим СЕО России, сообщает пресс-служба оператора. Он получил от Ассоциации менеджеров награду «Лучший высший руководитель» рейтинга «Топ-1000 российских менеджеров».

По словам исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вячеслава Евсеева, в этом году академики премии проявили исключительное единство в голосовании.

«Впервые за последние десять лет победителем стал руководитель из телеком-индустрии — Хачатур Помбухчан, которого профессиональное сообщество признало «Лучшим высшим руководителем в России». Под его руководством «МегаФон» успешно укрепляет свои позиции и показывает результаты, которые служат ориентиром для бизнеса по всей стране», — сказал он.

В «МегаФоне» рассказали, что под руководством Хачатура Помбухчана компания прошла один из самых результативных периодов и стала мобильным оператором номер один в стране, объединив подтвержденное независимыми исследованиями технологическое лидерство и устойчивое превосходство в ключевых финансовых результатах.

«В управлении нет персональных побед. Любая личная награда — это результат командных усилий. Эта премия в очередной раз подтверждает, что в МегаФоне работает одна из сильнейших команд в стране», — прокомментировал Хачатур Помбухчан.

Также первые места рейтинга в своих категориях заняли 7 директоров «МегаФона», а еще 8 руководителей вошли в топ-3 профессионалов в своих направлениях.

