Спикер Госдумы заявил о стремлении большого числа европейцев переехать в Россию

Володин: европейцы стали чаще выбирать для проживания Россию
Владимир Федоренко/РИА Новости

Европейцы стали чаще выбирать Россию своим новым местом жительства, ежемесячно соответствующие заявки подают около 150 человек. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По данным МВД, на которые сослался парламентарий, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений о переезде.

Больше всего желающих перебраться в Россию приходится на граждан Германии, Латвии, Франции, Италии, Великобритании, Эстонии, Литвы.

В качестве причин выбора России местом для проживания европейцы называют безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды ценностей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), экономические проблемы на родине.

В качестве примера Володин отметил, что сегодня в Германии почти каждый город находится на грани банкротства. Государственный долг Италии по итогам 2024 года составляет 142% ВВП, Франции — 112% ВВП, ФРГ — 62,9% ВВП. В Европе массово закрываются предприятия, растет уровень безработицы.

Сокращаются социальные пособия и выплаты в европейских странах. Пропаганда смены пола набирает стремительные обороты, написал председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что сотни британцев хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей».

