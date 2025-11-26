Спикер Госдумы заявил о стремлении большого числа европейцев переехать в Россию

Володин: европейцы стали чаще выбирать для проживания Россию

Европейцы стали чаще выбирать Россию своим новым местом жительства, ежемесячно соответствующие заявки подают около 150 человек. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По данным МВД, на которые сослался парламентарий, на конец октября 2025 года в российские службы было подано 2275 заявлений о переезде.

Больше всего желающих перебраться в Россию приходится на граждан Германии, Латвии, Франции, Италии, Великобритании, Эстонии, Литвы.

В качестве причин выбора России местом для проживания европейцы называют безопасность, бесплатную медицину и образование, свободу слова, отсутствие пропаганды ценностей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), экономические проблемы на родине.

В качестве примера Володин отметил, что сегодня в Германии почти каждый город находится на грани банкротства. Государственный долг Италии по итогам 2024 года составляет 142% ВВП, Франции — 112% ВВП, ФРГ — 62,9% ВВП. В Европе массово закрываются предприятия, растет уровень безработицы.

Сокращаются социальные пособия и выплаты в европейских странах. Пропаганда смены пола набирает стремительные обороты, написал председатель Госдумы.

Ранее сообщалось, что сотни британцев хотят переехать в Россию по «визе общих ценностей».