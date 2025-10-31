На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Нижнем Новгороде нашли шестерых пропавших воспитанников ребцентра

В Нижнем Новгороде нашли шестерых детей, которые пропали накануне
true
true
true
close
Telegram-канал Полиция Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершились поиски детей, которые самовольно ушли из социально-реабилитационного центра. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным Telegram-канала Ni Mash, шесть воспитанников (три девочки и три мальчика) в возрасте от восьми до 14 лет пропали накануне, около пяти часов вечера.

Отмечалось, что несовершеннолетние могли находиться в разных районах города, так как их ничто не связывало. При этом одна из беглянок уже пыталась сбежать из центра.
Воспитатели обратили на пропажу внимание и заявили в полицию.

«Сотрудниками полиции были организованы розыскные мероприятия и сегодня около 13:00 дети найдены», – говорится в публикации МВД.

После обнаружения всех отправили в отделение полиции, сейчас им ничто не угрожает. Детали о том, где нашли детей, не уточняются.

До этого в Турции пловец Николай Свечников пропал во время заплыва в Босфоре. Специалисты длительное время искали его, но накануне прекратили активные поиски.

Ранее мужчина со своей собакой спасли потерявшуюся в лесу девочку.

