На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мальчик, которого сотни людей двое суток искали на Сахалине, все это время прятался дома

На Сахалине двое суток искали пропавшего мальчика, пока тот прятался дома
true
true
true
close
Telegram-канал ЧП, ДТП. Сахалин - Точка отсчёта

На Сахалине сотни людей двое суток искали пропавшего девятилетнего мальчика, а тот все это время прятался у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Мальчик пропал 24 ноября в селе Пензенском. На его поиски отправились полицейские, спасатели и несколько сотен добровольцев со всего острова — ребенка нашли только спустя двое суток. Оказалось, что все это время он прятался у себя дома под диваном. Его обнаружили, когда тот пошевелился во сне, и из-под дивана показались его ноги.

Мальчик объяснил, что прогулял школу и испугался, что его будут ругать. Он решил спрятаться, а когда дом наполнился людьми, которые его искали, побоялся вылезать. Ребенок иногда даже выбирался из укрытия, чтобы посмотреть в окно на поисковые группы и посмотреть мультики.

С мальчиком провели беседу, и он понял, что так поступать нельзя. Сейчас ребенок дома — играет и рисует. Родственники выразили огромную благодарность всем сахалинцам, которые оставили свои дела и помогали в поисках школьника.

Ранее мужчина со своей собакой спасли потерявшуюся в лесу девочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами