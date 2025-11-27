Мальчик, которого сотни людей двое суток искали на Сахалине, все это время прятался дома

На Сахалине сотни людей двое суток искали пропавшего девятилетнего мальчика, а тот все это время прятался у себя дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Точка отсчета».

Мальчик пропал 24 ноября в селе Пензенском. На его поиски отправились полицейские, спасатели и несколько сотен добровольцев со всего острова — ребенка нашли только спустя двое суток. Оказалось, что все это время он прятался у себя дома под диваном. Его обнаружили, когда тот пошевелился во сне, и из-под дивана показались его ноги.

Мальчик объяснил, что прогулял школу и испугался, что его будут ругать. Он решил спрятаться, а когда дом наполнился людьми, которые его искали, побоялся вылезать. Ребенок иногда даже выбирался из укрытия, чтобы посмотреть в окно на поисковые группы и посмотреть мультики.

С мальчиком провели беседу, и он понял, что так поступать нельзя. Сейчас ребенок дома — играет и рисует. Родственники выразили огромную благодарность всем сахалинцам, которые оставили свои дела и помогали в поисках школьника.

