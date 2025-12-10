На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ветеран СВО из Мордовии рассказал о значении программ поддержки для участников СВО

Участник СВО Миронов отметил важность работы с фондом «Защитники Отечества»
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Программы поддержки участникам специальной военной операции, которые помогают ветеранам продолжать служить Родине после возвращения с фронта, способствуют не только их интеграции в мирную жизнь, но и укреплению патриотического воспитания молодежи. Об этом на стартовавшем форуме «Вместе победим», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве, заявил участник СВО из Мордовии Александр Миронов.

«Мое личное мнение – что оказываемая поддержка со стороны государства, именно соцподдержка, а также проведение образовательных программ способствует интеграции ветеранов с различными патологиями в общественную жизнь и патриотическое воспитание молодежи. Они сами чувствуют, что государство ценит их вклад и продолжает поддерживать. Это еще раз доказывает то, что люди, вернувшиеся – демобилизованные военнослужащие, ветераны, – перед ними все двери открыты», — заявил он.

Среди наиболее эффективных мер поддержки участник СВО выделил образовательные программы, которые помогают ветеранам найти свое место в мирной жизни и трудоустроиться.

«Я считаю, что проведение образовательных программ, которые в дальнейшем помогают ветеранам и трудоустроиться, и найти свое место уже в мирной жизни», – отметил он.

Миронов также рассказал о своем положительном опыте участия в таких программах фонда «Защитники Отечества». После демобилизации он стал участником двух образовательных проектов. Один из них федерального уровня – программа «Поколение чести».

«После участия в программе «Поколение чести» мы со своими единомышленниками создали автономную некоммерческую организацию «Союз незрячих и слабовидящих ветеранов боевых действий», в которой я руководитель и председатель», – сообщил он.

Вторая программа – региональная инициатива «Герой среди своих», которая реализуется в Мордовии. В рамках этого проекта участники работают над созданием площадки для социальной реабилитации и адаптации ветеранов с нарушением функций зрения.

«Считаю этот опыт продуктивным и положительным и будем двигаться только вперед», — добавил Миронов.

Таким образом, участие в программах поддержки позволяет ветеранам СВО не только решать личные задачи, но и вносить вклад в развитие общества, помогая другим участникам спецоперации и молодому поколению.

Напомним, форум «Вместе победим» объединил более 1000 человек со всей России, включая ветеранов специальной военной операции, участников кадровой программы «Время Героев» и других региональных программ для защитников, ветеранов иных локальных конфликтов, а также членов семей погибших участников СВО. Участники мероприятия обсудят поддержку и интеграцию ветеранов в мирную жизнь, а также оказание всесторонней помощи их семьям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами