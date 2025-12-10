Ветеран СВО из Мордовии рассказал о значении программ поддержки для участников СВО

Программы поддержки участникам специальной военной операции, которые помогают ветеранам продолжать служить Родине после возвращения с фронта, способствуют не только их интеграции в мирную жизнь, но и укреплению патриотического воспитания молодежи. Об этом на стартовавшем форуме «Вместе победим», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве, заявил участник СВО из Мордовии Александр Миронов.

«Мое личное мнение – что оказываемая поддержка со стороны государства, именно соцподдержка, а также проведение образовательных программ способствует интеграции ветеранов с различными патологиями в общественную жизнь и патриотическое воспитание молодежи. Они сами чувствуют, что государство ценит их вклад и продолжает поддерживать. Это еще раз доказывает то, что люди, вернувшиеся – демобилизованные военнослужащие, ветераны, – перед ними все двери открыты», — заявил он.

Среди наиболее эффективных мер поддержки участник СВО выделил образовательные программы, которые помогают ветеранам найти свое место в мирной жизни и трудоустроиться.

«Я считаю, что проведение образовательных программ, которые в дальнейшем помогают ветеранам и трудоустроиться, и найти свое место уже в мирной жизни», – отметил он.

Миронов также рассказал о своем положительном опыте участия в таких программах фонда «Защитники Отечества». После демобилизации он стал участником двух образовательных проектов. Один из них федерального уровня – программа «Поколение чести».

«После участия в программе «Поколение чести» мы со своими единомышленниками создали автономную некоммерческую организацию «Союз незрячих и слабовидящих ветеранов боевых действий», в которой я руководитель и председатель», – сообщил он.

Вторая программа – региональная инициатива «Герой среди своих», которая реализуется в Мордовии. В рамках этого проекта участники работают над созданием площадки для социальной реабилитации и адаптации ветеранов с нарушением функций зрения.

«Считаю этот опыт продуктивным и положительным и будем двигаться только вперед», — добавил Миронов.

Таким образом, участие в программах поддержки позволяет ветеранам СВО не только решать личные задачи, но и вносить вклад в развитие общества, помогая другим участникам спецоперации и молодому поколению.

Напомним, форум «Вместе победим» объединил более 1000 человек со всей России, включая ветеранов специальной военной операции, участников кадровой программы «Время Героев» и других региональных программ для защитников, ветеранов иных локальных конфликтов, а также членов семей погибших участников СВО. Участники мероприятия обсудят поддержку и интеграцию ветеранов в мирную жизнь, а также оказание всесторонней помощи их семьям.