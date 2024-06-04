Суд арестовал на два месяца женщин, осквернивших памятник Жукову в Москве

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца Веру Николаеву и Анастасию Лысенкову, обвиняемых в порче памятника маршалу Советского Союза Георгию Жукову, который установлен на Манежной площади в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Обе женщины арестованы до 3 августа. Следствие считает их виновными по уголовной статье о нанесении ущерба памятникам и иным мемориальным воинским сооружениям (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

По данным следствия, 4 июня Николаева и Лысенкова при помощи баллончика с краской написали на памятнике Жукову, установленному перед Историческим музеем в Москве, аббревиатуру «ГУР», которая расшифровывается как «Главное управление разведки» Украины.

Женщины признались, что они согласились выполнить условия телефонных мошенников, которые пообещали им крупную сумму денег, из-за неоплаченных кредитов.

Надпись на монументе оперативно стерли.

Памятник полководцу Георгию Жукову был установлен на Манежной площади, в самом центре Москвы, в честь 50-летия победы в Великой Отечественной войне (1941 — 1945 гг.).

Ранее в Подмосковье завели дело на иностранца, осквернившего памятник с Вечным огнем.