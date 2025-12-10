В Кемерово произошел громкий скандал с участием кондуктора автобуса

В Кемерово кондуктор автобуса раскидала вещи пассажира, который сел на место с надписью «кондуктор». Мэрия города заявила, что героиня скандала будет наказана, сообщает Сiбдепо.

По словам свидетелей произошедшего, мужчина убрал с сиденья листок, на котором было написано «кондуктор», и сел. После этого сотрудница потребовала вернуть табличку, но так и не нашла ее. В итоге кондуктор раскидала личные вещи пассажира.

«Схватила его сумку и вытряхнула вещи на грязный мокрый пол — продукты и личные предметы», — рассказала свидетельница ссоры.

Помимо этого, кондуктор оскорбляла мужчину и нецензурно высказывалась в его адрес. Отмечается, что при этом сам пассажир положил табличку в сумку.

Мэрия Кемерова отреагировала на жалобу, сообщив, что АО «КТК» привлечет о кондуктора к дисциплинарной ответственности и по итогам месяца лишит ее премии. Кроме того, с остальными сотрудниками будет проведен внеплановый инструктаж, который позволит предотвратить подобные ситуации в будущем.

