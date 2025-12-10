На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово произошел громкий скандал с участием кондуктора автобуса

В Кемерово кондуктор автобуса выкинула вещи пассажира на пол
true
true
true
close
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Кемерово кондуктор автобуса раскидала вещи пассажира, который сел на место с надписью «кондуктор». Мэрия города заявила, что героиня скандала будет наказана, сообщает Сiбдепо.

По словам свидетелей произошедшего, мужчина убрал с сиденья листок, на котором было написано «кондуктор», и сел. После этого сотрудница потребовала вернуть табличку, но так и не нашла ее. В итоге кондуктор раскидала личные вещи пассажира.

«Схватила его сумку и вытряхнула вещи на грязный мокрый пол — продукты и личные предметы», — рассказала свидетельница ссоры.

Помимо этого, кондуктор оскорбляла мужчину и нецензурно высказывалась в его адрес. Отмечается, что при этом сам пассажир положил табличку в сумку.

Мэрия Кемерова отреагировала на жалобу, сообщив, что АО «КТК» привлечет о кондуктора к дисциплинарной ответственности и по итогам месяца лишит ее премии. Кроме того, с остальными сотрудниками будет проведен внеплановый инструктаж, который позволит предотвратить подобные ситуации в будущем.

Ранее в Кемерово мужчина похитил чужой автомобиль с помощью эвакуатора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами