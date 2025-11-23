На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кемерово мужчина похитил чужой автомобиль с помощью эвакуатора

Кемеровчанин угнал автомобиль с помощью эвакуатора и перевез к своему дому
true
true
true
close
Pixabay

В Кемерове мужчина вызвали эвакуатор, чтобы похитить чужой автомобиль, сообщает полиция Кузбасса.

Недавно с заявлением в дежурную часть обратилась 53-летняя местная жительница. Она лишилась принадлежащего ей автомобиля Toyota Crown, который длительное время просто стоял во дворе дома и не эксплуатировался. Ущерб женщина оценила в 240 тыс. рублей.

Угонщика, которым оказался 29-летний кемеровчанин с несколькими судимостями, задержали по горячим следам. Мужчина признал, что решил похитить иномарку для личного использования. Он обратил внимание на автомобиль, который никем не используется, вызвал эвакуатор и с его помощью перевез седан на парковку рядом со своим домом.

Похищенную машину вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее полицейский угнал арестованное авто и больше полугода разъезжал на нем в Приморье.

