В Турции нашли артефакты древнего города, который упоминался в Библии

Археологи обнаружили в провинции Денизли на юго-западе Турции гробницы и артефакты возрастом 2,2 тысячи лет, которые являются доказательствами существования фригийского города Колоссы, упоминавшегося в Библии. Об этом сообщает британская газета Metro.

Всего ученые нашли 65 гробниц, 60 из которых к настоящему моменту уже изучены. В них обнаружили фрагменты скелетов и данные, которые позволят больше узнать о погребальных обрядах древнего города. Так, археологи уже выяснили, что колоссяне использовали для создания гробниц травертиновые скалы, что позволяло сохранить пахотные земли.

Колоссы упоминаются в «Послании к Колоссянам» апостола Павла. В городе в то время жила христианская община. Предполагается, что сам Павел никогда не бывал в Колоссах, однако считается, что его сподвижник Епафрас основал здесь христианскую церковь.

В августе археологи нашли в Израиле место хранения Ковчега Завета, в котором, согласно Библии, когда-то находились скрижали Моисея с десятью заповедями. По словам руководившего раскопками археолога Скотта Стриплинга, его коллегам удалось найти масштабное древнее сооружение, соответствующее по размерам Скинии, вместо которой в 400 году до нашей эры был возведен монументальный Иерусалимский храм.

Ранее археологи нашли древнюю монету, связанную с библейским пророчеством Иисуса Христа.