Россиянам рассказали, как подготовиться к походу на каток

При походе на каток стоит надеть несколько слоев одежды, однако избегать слишком теплых носков, чтобы лучше ощущать коньки. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер фитнес-клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Фигурное катание — вид спорта, который отлично тренирует равновесие, координацию и укрепляет мышцы всего тела. С медицинской точки зрения никаких строгих возрастных рамок нет: если человек чувствует себя хорошо, врач не видит противопоказаний, а обувь подобрана правильно, можно смело пробовать лед как в детстве, так и позже. Конечно, если есть хронические заболевания или проблемы с суставами, перед началом новой активности лучше обсудить ее с врачом, но для большинства людей каток становится приятным и полезным способом движения. А вот где по‑настоящему важна внимательность — это в подготовке. Стоит заранее продумать одежду: многослойный вариант — термобелье, флис и легкая куртка — сохранит тепло и не помешает свободно двигаться. Ноги должны хорошо ощущать ботинок, поэтому слишком толстые носки не лучший выбор. Перчатки обязательны, они защитят ладони от холода и ударов. Детям и новичкам особенно нужен шлем, он добавляет уверенности и безопасности», — сказал он.

Брабечан отметил, что перед выходом на лед обязательно нужно размяться, а новичкам лучше делать перерывы в катании каждые полчаса, чтобы не перегружать мышцы.

«Коньки — основа комфорта. Шнуровка должна быть плотной, а лезвия не слишком тупыми. На льду тело должно быть готово к нагрузке, поэтому перед выходом важно разогреть мышцы: 5–7 минут простой разминки помогут избежать травм. Первые 5–10 минут на льду — «вход»: держитесь за перила, делайте медленные скольжения, не пытайтесь сразу крутиться или прыгать. Лучше держаться ближе к борту, делать короткие скользящие шаги, держать колени мягко согнутыми, а взгляд вперед — так легче сохранять равновесие. Если падение неизбежно, важно делать его безопасно: не тянуть руки вперед, а мягко группироваться и уходить на бок или ягодицы. Вставать спокойно, оценив обстановку, чтобы не столкнуться с другими катающимися. Когда вы чувствуете, что уже научились уверенно держаться на ногах, можно увеличивать время катания, но новичкам все равно лучше ограничиваться 20–40 минутами за одно катание — иначе мышцы устанут и вы начнете падать чаще. После каждого получаса небольшой перерыв, согреться и восстановиться», — добавил он.

Тренер напомнил, что на каток можно взять воду и легкий перекус. По его словам, быстрее привыкнуть к конькам помогут «упражнения балансировки и укрепления ног, выполненные дома».

