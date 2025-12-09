На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как подготовиться к походу на каток

Тренер Брабечан посоветовал не надевать слишком теплые носки при катании на коньках
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

При походе на каток стоит надеть несколько слоев одежды, однако избегать слишком теплых носков, чтобы лучше ощущать коньки. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер фитнес-клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Фигурное катание — вид спорта, который отлично тренирует равновесие, координацию и укрепляет мышцы всего тела. С медицинской точки зрения никаких строгих возрастных рамок нет: если человек чувствует себя хорошо, врач не видит противопоказаний, а обувь подобрана правильно, можно смело пробовать лед как в детстве, так и позже. Конечно, если есть хронические заболевания или проблемы с суставами, перед началом новой активности лучше обсудить ее с врачом, но для большинства людей каток становится приятным и полезным способом движения. А вот где по‑настоящему важна внимательность — это в подготовке. Стоит заранее продумать одежду: многослойный вариант — термобелье, флис и легкая куртка — сохранит тепло и не помешает свободно двигаться. Ноги должны хорошо ощущать ботинок, поэтому слишком толстые носки не лучший выбор. Перчатки обязательны, они защитят ладони от холода и ударов. Детям и новичкам особенно нужен шлем, он добавляет уверенности и безопасности», — сказал он.

Брабечан отметил, что перед выходом на лед обязательно нужно размяться, а новичкам лучше делать перерывы в катании каждые полчаса, чтобы не перегружать мышцы.

«Коньки — основа комфорта. Шнуровка должна быть плотной, а лезвия не слишком тупыми. На льду тело должно быть готово к нагрузке, поэтому перед выходом важно разогреть мышцы: 5–7 минут простой разминки помогут избежать травм. Первые 5–10 минут на льду — «вход»: держитесь за перила, делайте медленные скольжения, не пытайтесь сразу крутиться или прыгать. Лучше держаться ближе к борту, делать короткие скользящие шаги, держать колени мягко согнутыми, а взгляд вперед — так легче сохранять равновесие. Если падение неизбежно, важно делать его безопасно: не тянуть руки вперед, а мягко группироваться и уходить на бок или ягодицы. Вставать спокойно, оценив обстановку, чтобы не столкнуться с другими катающимися. Когда вы чувствуете, что уже научились уверенно держаться на ногах, можно увеличивать время катания, но новичкам все равно лучше ограничиваться 20–40 минутами за одно катание — иначе мышцы устанут и вы начнете падать чаще. После каждого получаса небольшой перерыв, согреться и восстановиться», — добавил он.

Тренер напомнил, что на каток можно взять воду и легкий перекус. По его словам, быстрее привыкнуть к конькам помогут «упражнения балансировки и укрепления ног, выполненные дома».

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от сутулости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами