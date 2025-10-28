На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила пожизненное наказание за вербовку детей

ГД приняла в I чтении проект об усилении наказания за склонение детей к диверсии
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности. Об этом пишет «Интерфакс».

Проектом предлагается дополнить статьи «Содействие террористической деятельности» и «Содействие диверсионной деятельности» Уголовного кодекса России пунктом о повышенной ответственности. В случае окончательного принятия законопроекта за вербовку детей будет предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.

Законопроект был внесен 419 депутатами, среди его авторов в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех политических фракций. В пояснительной записке говорится, что в последние годы в России выросло число диверсионных преступлений, вызванных внешним воздействием. В течение пяти лет, с 2019 по 2023 год, по статье 281 УК РФ «Диверсия» в РФ были осуждены 13 человек, а за один 2024 год — 48 человек.

Если законопроект примут, для преступлений диверсионной направленности отменят сроки давности, запретят условное осуждение, ограничат право на условно-досрочное освобождение и пр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что закон о вовлечении детей в диверсии обеспечит безопасность РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами