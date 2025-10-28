Госдума одобрила пожизненное наказание за вербовку детей

ГД приняла в I чтении проект об усилении наказания за склонение детей к диверсии

Госдума в первом чтении приняла законопроект об усилении ответственности за склонение несовершеннолетних к террористической или диверсионной деятельности. Об этом пишет «Интерфакс».

Проектом предлагается дополнить статьи «Содействие террористической деятельности» и «Содействие диверсионной деятельности» Уголовного кодекса России пунктом о повышенной ответственности. В случае окончательного принятия законопроекта за вербовку детей будет предусмотрено наказание вплоть до пожизненного.

Законопроект был внесен 419 депутатами, среди его авторов в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех политических фракций. В пояснительной записке говорится, что в последние годы в России выросло число диверсионных преступлений, вызванных внешним воздействием. В течение пяти лет, с 2019 по 2023 год, по статье 281 УК РФ «Диверсия» в РФ были осуждены 13 человек, а за один 2024 год — 48 человек.

Если законопроект примут, для преступлений диверсионной направленности отменят сроки давности, запретят условное осуждение, ограничат право на условно-досрочное освобождение и пр. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили, что закон о вовлечении детей в диверсии обеспечит безопасность РФ.