Врач объяснила, почему важно носить домашние тапочки

Домашние тапочки помогут избежать нагрузки на суставы и пятки, а также защитят от холода и скольжения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт и специалист по превентивной медицине Наталья Лаврентьева.

По ее словам, они также поддерживают свод стопы и снижают усталость ног и снижают риск подхватить грибок или бактерии в душе/ванной.

«Домашняя обувь — часть гигиены и системы восстановления, а не «милый аксессуар из торгового центра». Правильная пара снижает вечернюю усталость ног и улучшает общее ощущение тела дома», — подчеркнула Лаврентьева.

Она добавила, что домашняя одежда и обувь в психологическом аспекте формирует образ себя.

Эксперты CDEK.Shopping до этого рассказали «Газете.Ru», что покупателям российского рынка объяснили, как заказать действительную оригинальную обувь на фоне растущего количества подделок. По их словам, сегодня подлинность определяется не внешним видом товара, а цепочкой покупки — то есть тем, где именно был приобретен товар и кто несет ответственность за его качество.

