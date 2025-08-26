В Коми пенсионерка пыталась купить тапочки и лишилась 11,5 млн рублей

Почти 12 млн руб. лишилась жительница Коми, заказав тапочки на маркетплейсе, мошенники выманили у пожилой женщины личные данные и убедили перевести сбережения. Об этом сообщает УМВД по республике Коми.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 77-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что заказала тапочки на маркетплейсе, после чего с ней связались неизвестные.

Звонивший представился курьером и попросил назвать код из СМС-сообщения для подтверждения заказа, завладев личными данными, аферист прервал связь. После получения кодов к разговору подключился другой мошенник, который заявил, что представляет Росфинмониторинг, и убедил жертву, что ее счета находятся под угрозой.

Для «сохранения средств» женщину убедили перевести все деньги на указанные «безопасные» счета. В течение нескольких дней потерпевшая через банкоматы переводила свои накопления по указанным реквизитам. Общая сумма ущерба составила 11,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ухте пенсионерка активировала «секретные ячейки» и лишилась 3 млн рублей.