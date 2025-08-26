На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Коми пенсионерка пыталась купить тапочки и лишилась 11,5 млн рублей

В Коми мошенники выманили у пенсионерки 11,5 млн рублей
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Почти 12 млн руб. лишилась жительница Коми, заказав тапочки на маркетплейсе, мошенники выманили у пожилой женщины личные данные и убедили перевести сбережения. Об этом сообщает УМВД по республике Коми.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 77-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что заказала тапочки на маркетплейсе, после чего с ней связались неизвестные.

Звонивший представился курьером и попросил назвать код из СМС-сообщения для подтверждения заказа, завладев личными данными, аферист прервал связь. После получения кодов к разговору подключился другой мошенник, который заявил, что представляет Росфинмониторинг, и убедил жертву, что ее счета находятся под угрозой.

Для «сохранения средств» женщину убедили перевести все деньги на указанные «безопасные» счета. В течение нескольких дней потерпевшая через банкоматы переводила свои накопления по указанным реквизитам. Общая сумма ущерба составила 11,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ухте пенсионерка активировала «секретные ячейки» и лишилась 3 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами