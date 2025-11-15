На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова: РФ окажет любое содействие россиянам, вернувшимся из Прибалтики

Москалькова: РФ делает все для возвращения соотечественников из Прибалтики
true
true
true
close
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Россия предпринимает все возможное, чтобы помочь соотечественникам из Прибалтики вернуться на Родину. Об этом РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Россия делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину и социализироваться», — отметила она.

До этого федеральный омбудсмен рассказала о резком росте числа обращений россиян, проживающих в Прибалтике. По ее словам, офис омбудсмена тесно сотрудничает с миграционной службой МВД России по вопросу обращений соотечественников, которым может грозить депортация.

В середине октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Госдуме назвали страны Прибалтики марионетками фашиствующего режима в ЕС.

