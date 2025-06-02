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Ройхона, Океан и Биби-Марям: названы самые редкие имена детей в России в прошлом году

Ройхона и Океан стали самыми редкими именами детей в России в 2024 году
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Vad-Len/Shutterstock/FOTODOM

В прошлом году самыми редкими именами детей в России стали Ройхона и Океан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные о регистрации новорожденных.

Как уточняется, вторым по редкости стало женское имя Биби-Марям, а за ним следуют Деви, Сара Изабель и Гульмина. Среди мужских имен в число наиболее оригинальных попали имена Курбан-Магомед, Рамзулох, Зурканай и Авен.

Осенью 2024 года глава малодетной семьи из Набережных Челнов Владимир Сухов, в прошлом году назвавший дочь Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране, выразил готовность дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку. Мужчина заверил, что они с супругой не собираются останавливаться «на многодетной счастливой рождаемости любимых, здоровых, сильных, добрых, мудрых детей». В качестве возможных имен для них он назвал Путника, Путницу, Спутника и Спутницу.

Ранее супруги, назвавшие сына Путиным, решили сменить ему имя.

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