Названо число россиян, депортированных из Таиланда в 2025 году

Посол Томихин: более 100 россиян депортировали из Таиланда в 2025 году

В 2025 году из Таиланда депортировали более 100 россиян, как правило, за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщил ТАСС посол России в королевстве Евгений Томихин.

«Наша статистика по числу депортированных граждан — это более 100 человек... С одной стороны, мы отмечаем увеличение числа таких случаев, а с другой — с начала этого года Таиланд посетили более 1,6 млн граждан России, поэтому на этом фоне это немного», — сказал он.

По его словам, увеличение числа депортаций связано с нарушениями миграционных правил, а не с какой-либо специальной политикой в отношении россиян.

Томихин отметил, что власти Таиланда усилили меры по контролю за пребыванием в королевстве иностранных граждан и ограничили возможность многократных «бордерранов» или «визаранов». Теперь в рамках безвизового режима выехать ненадолго из страны и заехать обратно можно будет не более двух раз подряд, на третий раз миграционные службы смогут отказать во въезде, объяснил дипломат.

Он рассказал, что нарушителей миграционного законодательства направляют в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, где сейчас находятся около 10 россиян. Задержанные имеют право связаться с посольством или родственниками. Сотрудники дипмиссии оперативно реагируют на обращения, регулярно посещают задержанных, выясняют обстоятельства их задержания, разъясняют процедуру возвращения на родину и особенности местного законодательства, добавил Томихин.

