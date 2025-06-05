Названа неожиданная причина хронической усталости у россиян

Почти 90% россиян хотя бы раз сталкивались с синдромом хронической усталости, а треть жителей страны и вовсе постоянно находятся в состоянии апатии и разбитости. Симптомы, такие как упадок сил, «туман в голове», утомление, отсутствие энергии и позитивных эмоций, стали привычными даже для молодых людей и подростков, не говоря уже о людях более старшего возраста. Причина этого состояния часто кроется в физическом состоянии организма. Врач общей практики, клинический кинезиолог и основательница медицинского центра Анастасия Шагарова рассказала «Газете.Ru», что нарушение осанки и заболевания опорно-двигательного аппарата напрямую влияют не только на общее самочувствие, но и на важные функции организма, такие как дыхание, кровообращение и мозговая активность.

«Одна из основных причин — при различных положениях тела по-разному вырабатываются гормоны. Когда грудная клетка расправлена, у человека повышается уровень концентрации эндорфинов, которые влияют на чувство уверенности, подъем жизненных сил, приток энергии. При правильном положении позвоночника отсутствуют так называемые зажимы, лучше кровоснабжается сердце и другие внутренние органы, дыхательная и сердечно-сосудистая системы работают без излишней нагрузки», — объяснила она.

Деформация грудной клетки постепенно меняет положение легких, снижается объем вдыхаемого воздуха. По этим причинам организм получает недостаточное количество кислорода и находится в состоянии гипоксии на постоянной основе. Сжатие сердечной мышцы приводит к нарушению работы всей кровеносной системы.

Есть еще одна причина, по которой у человека с хорошей осанкой и открытой позой улучшается не только общее самочувствие, но и появляются жизненные силы и энергия. Начинают правильно «работать» гормоны: повышается тестостерон, выделяется серотонин, который снижает уровень тревожности и повышает настроение. Плюс становится больше дофамина, который, в свою очередь, дает ощущение удовольствия и чувство наслаждения.

«Открытая поза — это поза действия, когда человек готов предпринимать шаги, достигать каких-либо высот. То есть он становится более продуктивным. Закрытая поза, сутулость приводят к тому, что мы эмоционально подавлены, чаще впадаем в депрессию и в некое оцепенение. Основные гормоны, которые выделяются при закрытой позе и сутулой осанке — кортизол и адреналин, вызывающие тревожность, стресс и подавленное психологическое, эмоциональное состояние. Можно провести простое тестирование — человек из закрытой позы сядет ровно буквально на 3–5 минут и вскоре почувствует значительное улучшение психологического состояния. Настолько быстро начинает правильно функционировать организм, сильно меняется работа нервной системы, запускается выброс правильных гормонов. А если человек посидит в открытой ровной позе около 10–15 минут, это может сильно повлиять на его самочувствие, энергию и желание работать и действовать в течение напряженного дня», — рассказала врач.

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