Член ОП РФ объяснил причины блокировки игровой платформы Roblox

Блокировка игровой платформы Roblox на территории России — это не популистская мера, а вынужденная реакция на системные нарушения, связанные с безопасностью пользователей. Об этом заявил член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

По его словам, решение Роскомнадзора вызвано многочисленными случаями мошенничества, распространения деструктивного и экстремистского контента из-за недостаточной модерации на платформе.

«Да, решение крайне непопулярное, и когда в будущем будут видны позитивные последствия, никто и не вспомнит, как ведомство «вызвало огонь на себя». Однако у государства есть простая и понятная цель – защита своих граждан, что является его базовой обязанностью», — сказал он.

Волков подчеркнул, что именно поэтому реакция на халатность со стороны Roblox не могла не последовать

Ведущий «Соловьев LIVE», лауреат премии «Мастерской новых медиа» Иван Каменев отметил, что обращения от пострадавших поступали на протяжении всего года, и игнорировать их стало невозможно.

«Я понимаю, что очень многим детям сейчас искренне тяжело – их лишили привычного инструмента для общения и развлечения. Но такие решения не появляются на пустом месте. Ребенку логика регулятора неочевидна, поэтому запрет выглядит резким. Тем не менее, Роскомнадзор пошел на непопулярный, но в долгую перспективу необходимый шаг», — отметил он.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.