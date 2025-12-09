На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Член ОП РФ объяснил причины блокировки игровой платформы Roblox

Блокировку Roblox на территории России назвали вынужденной мерой
true
true
true
close
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Блокировка игровой платформы Roblox на территории России — это не популистская мера, а вынужденная реакция на системные нарушения, связанные с безопасностью пользователей. Об этом заявил член Общественного совета при Минцифры России, заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.

По его словам, решение Роскомнадзора вызвано многочисленными случаями мошенничества, распространения деструктивного и экстремистского контента из-за недостаточной модерации на платформе.

«Да, решение крайне непопулярное, и когда в будущем будут видны позитивные последствия, никто и не вспомнит, как ведомство «вызвало огонь на себя». Однако у государства есть простая и понятная цель – защита своих граждан, что является его базовой обязанностью», — сказал он.

Волков подчеркнул, что именно поэтому реакция на халатность со стороны Roblox не могла не последовать

Ведущий «Соловьев LIVE», лауреат премии «Мастерской новых медиа» Иван Каменев отметил, что обращения от пострадавших поступали на протяжении всего года, и игнорировать их стало невозможно.

«Я понимаю, что очень многим детям сейчас искренне тяжело – их лишили привычного инструмента для общения и развлечения. Но такие решения не появляются на пустом месте. Ребенку логика регулятора неочевидна, поэтому запрет выглядит резким. Тем не менее, Роскомнадзор пошел на непопулярный, но в долгую перспективу необходимый шаг», — отметил он.

Напомним, 3 декабря Роскомнадзор сообщил о полном ограничении доступа к игровой платформе Roblox на территории России. Основанием для блокировки послужили системные нарушения, выявленные в ходе мониторинга, вроде массового и неоднократного распространения материалов, содержащих пропаганду экстремизма, терроризма и не только.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами