На «Премии Рунета-2025» определили претендентов на победу

На «Премию Рунета-2025» поступило 900 заявок с проектами из 44 регионов России, сообщил организационный комитет конкурса.
Больше всего заявок (169) поступило в номинацию «Социальные проекты» и «Образовательный проект в ИТ» (98). Также популярными стали номинации «Креативные индустрии» (73) и «Блогерский проект в ИТ» (49). Всего в конкурсе будет представлено 22 номинации.
Как отметили организаторы, «высокий интерес ИТ-сообщества, бизнеса и некоммерческих организаций показывает, что премия становится ключевой площадкой для признания лидеров развития цифрового пространства России».
Также перспективными номинациями по итогам заявочной кампании стали «Исследовательский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Отечественные видеоигры».
Теперь экспертный совет премии оценит 24 проекта от российских ИТ-компаний, государственных органов и некоммерческих организаций.
Напомним, торжественная церемония вручения «Премии Рунета-2025» состоится 14 декабря в историческом здании Дома Пашкова в Москве.