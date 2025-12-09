На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На «Премии Рунета-2025» определили претендентов на победу

Номинация «Социальные проекты» стала самой популярной на «Премии Рунета-2025»
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

На «Премию Рунета-2025» поступило 900 заявок с проектами из 44 регионов России, сообщил организационный комитет конкурса.

Больше всего заявок (169) поступило в номинацию «Социальные проекты» и «Образовательный проект в ИТ» (98). Также популярными стали номинации «Креативные индустрии» (73) и «Блогерский проект в ИТ» (49). Всего в конкурсе будет представлено 22 номинации.

Как отметили организаторы, «высокий интерес ИТ-сообщества, бизнеса и некоммерческих организаций показывает, что премия становится ключевой площадкой для признания лидеров развития цифрового пространства России».

Также перспективными номинациями по итогам заявочной кампании стали «Исследовательский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Отечественные видеоигры».

Теперь экспертный совет премии оценит 24 проекта от российских ИТ-компаний, государственных органов и некоммерческих организаций.

Напомним, торжественная церемония вручения «Премии Рунета-2025» состоится 14 декабря в историческом здании Дома Пашкова в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами