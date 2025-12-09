На «Премии Рунета-2025» определили претендентов на победу

Номинация «Социальные проекты» стала самой популярной на «Премии Рунета-2025»

На «Премию Рунета-2025» поступило 900 заявок с проектами из 44 регионов России, сообщил организационный комитет конкурса.

Больше всего заявок (169) поступило в номинацию «Социальные проекты» и «Образовательный проект в ИТ» (98). Также популярными стали номинации «Креативные индустрии» (73) и «Блогерский проект в ИТ» (49). Всего в конкурсе будет представлено 22 номинации.

Как отметили организаторы, «высокий интерес ИТ-сообщества, бизнеса и некоммерческих организаций показывает, что премия становится ключевой площадкой для признания лидеров развития цифрового пространства России».

Также перспективными номинациями по итогам заявочной кампании стали «Исследовательский проект в ИТ», «Облачное решение года» и «Отечественные видеоигры».

Теперь экспертный совет премии оценит 24 проекта от российских ИТ-компаний, государственных органов и некоммерческих организаций.

Напомним, торжественная церемония вручения «Премии Рунета-2025» состоится 14 декабря в историческом здании Дома Пашкова в Москве.