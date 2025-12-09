Акция «Сохраним лес» охватила все 89 регионов РФ

Акция «Сохраним лес» охватила все 89 регионов России, сообщили организаторы. Знаковый рубеж седьмого сезона экологеческой инициативы был пройден в Севастополе, где состоялось центральное мероприятие акции.

«Севастополь стал центральной площадкой акции «Сохраним лес», и с огромной гордостью я могу сказать, что мы стали финальным, 89-м субъектом нашей великой страны, кто присоединился к этому благородному делу! В этот день севастопольцы не просто вышли на субботник — в городе заложили новый сосновый бор, высадив тысячу молодых деревьев! Это пример того, как, объединяясь, мы можем делать по-настоящему большие, добрые дела», — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В этот день участники акции заложили новый сосновый бор, высадив 1000 молодых деревьев.

С начала седьмого сезона в акции «Сохраним лес» уже приняли участие более миллиона человек, которые высадили 70 млн деревьев. Высадки прошли во всех 89 регионах страны и продолжатся в декабре в южных субъектах.

Ранее было высажено 35-миллионное дерево седьмого сезона проекта «Сохраним лес».