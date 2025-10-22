В РФ высажено 35-миллионное дерево седьмого сезона проекта «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» преодолела знаковый рубеж осеннего сезона: в одном из субъектов высажено 35-миллионное дерево проекта, сообщили организаторы.

Центральные мероприятия акции объединили тысячи участников по всей стране — высадки прошли сразу в шести регионах.

На территории Пригородного лесничества Тарского района в Северной Осетии-Алании высадили 1300 саженцев красного дуба.

В Ставропольском крае была заложена новая аллея из 250 клёнов и сосен.

В Саратовской области волонтеры и сотрудники профильных министерств и ведомств высадили 8 тысяч сосен на площади почти в 2 га.

В Новосибирске при личном участии губернатора региона в Искитимском районе вблизи деревни Евсино были высажены тысячи сеянцев сосны.

Центральное мероприятие в Самарской области прошло в Ставропольском лесничестве и собрало рекордное количество участников, которые высадили 12 тысяч молодых сосен на площади 6 га.

В Сахалинской области высадили 3 тысячи лиственниц и елей на землях Лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества.

С начала седьмого сезона в акции уже приняли участие около полумиллиона человек. Высадки уже прошли в 77 регионах страны: Башкортостане, Хакасии, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Московской областях и других субъектах.