На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ высажено 35-миллионное дерево седьмого сезона проекта «Сохраним лес»

В РФ высажено 35-миллионное дерево седьмого сезона проекта «Сохраним лес»
true
true
true
close
Сохраним лес

Всероссийская акция «Сохраним лес» преодолела знаковый рубеж осеннего сезона: в одном из субъектов высажено 35-миллионное дерево проекта, сообщили организаторы.

Центральные мероприятия акции объединили тысячи участников по всей стране — высадки прошли сразу в шести регионах.

На территории Пригородного лесничества Тарского района в Северной Осетии-Алании высадили 1300 саженцев красного дуба.
В Ставропольском крае была заложена новая аллея из 250 клёнов и сосен.

В Саратовской области волонтеры и сотрудники профильных министерств и ведомств высадили 8 тысяч сосен на площади почти в 2 га.

В Новосибирске при личном участии губернатора региона в Искитимском районе вблизи деревни Евсино были высажены тысячи сеянцев сосны.

Центральное мероприятие в Самарской области прошло в Ставропольском лесничестве и собрало рекордное количество участников, которые высадили 12 тысяч молодых сосен на площади 6 га.

В Сахалинской области высадили 3 тысячи лиственниц и елей на землях Лесного фонда Южно-Сахалинского лесничества.

С начала седьмого сезона в акции уже приняли участие около полумиллиона человек. Высадки уже прошли в 77 регионах страны: Башкортостане, Хакасии, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской, Московской областях и других субъектах.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами