Гендиректор Roblox вызвал критику заявлением о педофилах

Генеральный директор Roblox Дэвид Базуки публично назвал проблему присутствия педофилов на платформе «возможностью» для развития сервиса. Об этом сообщает портал Еurogamer.

Отмечается, что заявление прозвучало на фоне новых мер безопасности – теперь пользователи, желающие общаться в чате, обязаны пройти ИИ-проверку возраста.

«Увиливание от прямого ответа, попытка перевести тему в русло инноваций и феерическое заявление о том, что педофилы – это не проблема, а возможность, говорят об одном – CEO Roblox не вполне понимает, чем он управляет», — отметил общественный деятель и правозащитник, председатель общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

По его словам, платформа не является просто игровой площадкой, а представляет собой «мастерскую с инструментами, многие из которых опасны».

«Первое, о чем должен думать глава такой компании – безопасность, а не абстрактные инновации или внедрение новых игровых механик, которые еще и напоминают казино по принципу действия. И на этом фоне не вызывает удивления то, что Россия решила присоединиться к странам, которые блокируют Roblox», — сказал он.

Декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, член правления РОЦИТ Андрей Быстрицкий указал на системные проблемы компании Дэвида Базуки.

«Руководимая им компания давно находится под огнем критики. Ряд штатов – Луизиана, Кентукки, Техас – подали иски против игровой платформы. Кроме того, многие действия компании противоречат нормам законов в различных странах, где находятся пользователи сервиса. В общем, в деле уже немало страниц», — сказал он.

По его словам, удивительны не только безответственные и ошибочные действия компании, но и реакция на них.

«В конце концов, интернет – опасная территория. Ошибки бывают у всех. Важна тут реакция на ошибку. Так вот СЕО компании, целевая аудитория которой дети, ничтоже сумняшеся, сообщает, что опыт общения с «хищниками», то есть педофилами может быть полезен, мол, может развить навыки коммуникации. Это, мягко говоря, откровенно противоправное заявление», — добавил Быстрицкий.