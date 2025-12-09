На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье подвели итоги финала математической конференции для школьников

Более 20 школьников Подмосковья приняли участие в математической конференции
true
true
true
close
Министерство образования Московской области

Во Фрязино прошел финальный этап научно-исследовательской конференции «Математический научный форум школьников Московской области», в котором приняли участие более 20 ребят от 11 до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Победу в конференции одержал ученик Свердловской школы им. М. П. Марченко городского округа Лосино-Петровский Тимур Голузин. Вторым по итогам финального этапа стал ученик Гимназии № 10 городского округа Луховицы Захар Праскунин, а третье место занял ученик Образовательного центра «Лидер» городского округа Красногорск Кирилл Пичушкин.

В рамках финала участники представляли свои научные работы по различным направлениям и выступали с презентациями перед членами жюри, в которое вошли педагоги и эксперты, учителя математики Подмосковья и представители научно-образовательного сообщества.

Все участники финала получили именные сертификаты, а победители и призеры конференции были награждены умными колонками, дипломами и памятными призами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами