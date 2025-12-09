В Подмосковье подвели итоги финала математической конференции для школьников

Более 20 школьников Подмосковья приняли участие в математической конференции

Во Фрязино прошел финальный этап научно-исследовательской конференции «Математический научный форум школьников Московской области», в котором приняли участие более 20 ребят от 11 до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Победу в конференции одержал ученик Свердловской школы им. М. П. Марченко городского округа Лосино-Петровский Тимур Голузин. Вторым по итогам финального этапа стал ученик Гимназии № 10 городского округа Луховицы Захар Праскунин, а третье место занял ученик Образовательного центра «Лидер» городского округа Красногорск Кирилл Пичушкин.

В рамках финала участники представляли свои научные работы по различным направлениям и выступали с презентациями перед членами жюри, в которое вошли педагоги и эксперты, учителя математики Подмосковья и представители научно-образовательного сообщества.

Все участники финала получили именные сертификаты, а победители и призеры конференции были награждены умными колонками, дипломами и памятными призами.