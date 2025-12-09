На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В сервисе «Мосбилет» запустили программу лояльности

Фурсин: «Мосбилет» делает посещение столичных театров более доступным
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Сервис «Мосбилет» делает посещение театров в Москве более доступным, заявил агентству городских новостей «Москва» руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

Фурсин отметил, что, по данным исследований, 46% москвичей посещают театр не чаще одного раза в год. Также он рассказал, что 42% москвичей узнают о спектаклях у друзей и знакомых.

«Наша задача – лучше понимать зрителя и его запросы», — сказал он.

По его словам, аналитика играет важную роль в управлении культурной сферой.

«Я ежедневно смотрю аналитику по театрам – «Мосбилет» показывает реальную ситуацию по каждой площадке и позволяет принимать управленческие решения», — добавил Фурсин.

Он отметил, что в сервисе «Мосбилет» появилась программа лояльности, по которой зрители могут получать баллы, чтобы использовать их для покупки билетов.

Фурсин подчеркнул, что развитие театральной отрасли требует совместной работы творческих коллективов, управленцев и учреждений. Он добавил, что продюсерский подход становится ключевым элементом современного управления театрами, позволяя сочетать традиции и инновации и обеспечивать рост интереса зрителей к театральной жизни столицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами