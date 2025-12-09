В сервисе «Мосбилет» запустили программу лояльности

Сервис «Мосбилет» делает посещение театров в Москве более доступным, заявил агентству городских новостей «Москва» руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин.

Фурсин отметил, что, по данным исследований, 46% москвичей посещают театр не чаще одного раза в год. Также он рассказал, что 42% москвичей узнают о спектаклях у друзей и знакомых.

«Наша задача – лучше понимать зрителя и его запросы», — сказал он.

По его словам, аналитика играет важную роль в управлении культурной сферой.

«Я ежедневно смотрю аналитику по театрам – «Мосбилет» показывает реальную ситуацию по каждой площадке и позволяет принимать управленческие решения», — добавил Фурсин.

Он отметил, что в сервисе «Мосбилет» появилась программа лояльности, по которой зрители могут получать баллы, чтобы использовать их для покупки билетов.

Фурсин подчеркнул, что развитие театральной отрасли требует совместной работы творческих коллективов, управленцев и учреждений. Он добавил, что продюсерский подход становится ключевым элементом современного управления театрами, позволяя сочетать традиции и инновации и обеспечивать рост интереса зрителей к театральной жизни столицы.