Артур Шлыков вошел в обновленный состав СПЧ

Артур Шлыков: комиссия при СПЧ усилит работу в интересах бойцов СВО
Михаил Климентьев/РИА Новости

Общественная комиссия социально-правовой помощи военнослужащим и их семьям поможет построить более эффективную работу в интересах бойцов СВО, заявил председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков.

«Потенциал комиссии будет направлен на усиление работы СПЧ в интересах бойцов и офицеров СВО и их семей, а также всех категорий ветеранов боевых действий и вооруженных конфликтов», — сказал он.

Как рассказал Шлыков, вошедший по указу президента России Владимира Путина в обновленный состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), предварительно он будет участвовать в работе постоянных комиссий СПЧ по развитию институтов гражданского общества, по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы и по правам человека в информационной сфере.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ротации в Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

В состав обновленного совета вошли председатель Общероссийского общественного движения «Гражданский комитет России» Артур Шлыков, ректор МПГУ Алексей Лубков, советник председателя правления некоммерческой организации фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Наталья Кравченко и председатель совета Общероссийской общественной благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова.

