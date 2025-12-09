На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, почему не стоит заклеивать рот для борьбы с храпом

Врач Радько: заклеивание рта тейпами может привести к гипоксии
true
true
true
close
Sevda Ercan/Shutterstock/FOTODOM

Распространяющаяся практика фиксирования рта тейпом, чтобы уменьшить храп, несет в себе серьезные риски для здоровья. Об этом в интервью РИАМО предупредила заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько.

По ее словам, метод основан на гипотезе, что фиксирование рта в закрытом положении способствует переходу к носовому дыханию, а значит, якобы уменьшает храп. Однако нет научных данных, подтверждающих эффективность данной техники, предупредила специалист.

«Заклеивание рта не устраняет причину храпа, но при этом ограничивает поступление воздуха. У человека с заложенным носом — из-за ринита, аллергии или других состояний — это может стать фактором ночной гипоксии, приводить к фрагментации сна и выраженной стрессовой реакции организма», — отметила Радько.

Кроме того, тейп может вызвать раздражение кожи вокруг рта и аллергические реакции. Особую настороженность такая техника должна вызывать у людей с неправильным прикусом, добавила она.

Британский психиатр Дипеш Мистри, специализирующийся на диагностике и лечении нарушений сна, до этого говорил, что сон в правильном положении и поддержание здорового веса помогают избавиться от храпа.

Людям, которым трудно научиться спать на боку, доктор посоветовал всегда поддерживать голову в вертикальном положении. Для этого можно поднять изголовье кровати на десять сантиметров (если у мебели есть регулирующий механизм) или приобрести «клиновидную» подушку с углом наклона от 30 до 40 градусов.

Ранее врач предупредил о риске сердечного приступа из-за одной ночной привычки.

