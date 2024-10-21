Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказал, как избавиться от храпа

Daily Mail: подъем изголовья кровати поможет избавиться от храпа

close
Shutterstock

Сон в правильном положении и поддержание здорового веса помогают избавиться от храпа. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский психиатр Дипеш Мистри, специализирующийся на диагностике и лечении нарушений сна.

По словам врача, многие люди храпят во время сна на спине. Мистри объяснил, что храп усиливается, когда язык попадает в горло, частично блокируя дыхательные пути. Предотвратить это можно, перевернувшись на бок. Людям, которым трудно научиться спать на боку, доктор рекомендует всегда поддерживать голову в вертикальном положении. Для этого можно поднять изголовье кровати на десять сантиметров (если у мебели есть регулирующий механизм) или приобрести «клиновидную» подушку с углом наклона от 30 до 40 градусов.

Избыточный вес также может быть причиной храпа. Доктор Мистри отмечает, что люди чаще храпят из-за увеличения шеи за счет накопления жировой ткани, которая «давит» на дыхательные пути. Уточняется, что вероятность храпа возрастает, если обхват шеи у мужчин превышает 43 сантиметра. Для женщин этот показатель составляет 40,5 сантиметров. По мнению врача, даже небольшая потеря веса (в пределах двух-трех килограммов) может помочь перестать храпеть.

Ранее врач рассказал, может ли заклеивание рта избавить от храпа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами