Россиянам рассказали, кому опасно есть соленья

Любые виды солений не стоит употреблять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в разговоре с Life предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Специалист рассказала, что пациентам с заболеваниями ЖКТ нельзя есть все виды солений, консервированные и маринованные огурцы, помидоры, горлодер, чеснок, кабачковую икру и лечо в банке. При этом, по ее словам, особенно важно соблюдать эту рекомендацию в периоды обострения гастрита, панкреатита, язвенной болезни и дуоденита. В это время также нужно полностью исключить острую, копченую и жареную пищу, которая негативно влияет на слизистую оболочку органов.

«Также могут возникать или усугубляться воспаление слизистой, развиваться язвы и эрозии. Усугубляет негативное воздействие солений алкоголь, который еще больше раздражает слизистую», — предупредила Лебедева.

Она отметила, что здоровым людям стоит употреблять соленья не чаще 2-3 раз в неделю в качестве дополнения к основному блюду. При этом рекомендуется есть не больше 1-2 средних овощей в сутки.

Эксперт предупредила, что высокое содержание соли в этих продуктах может спровоцировать повышение артериального давления, появление отеков и дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, при приготовлении солений используется уксус, раздражающий слизистую.

Врач-диетолог, специалист превентивной медицины Анастасия Ефимова до этого рассказала, что снизить нагрузку на ЖКТ можно с помощью правильного питания и достаточного потребления воды. Она объяснила, что одним из наиболее эффективных способов предотвратить обострение заболеваний ЖКТ является переход на дробное питание, согласно которому человеку нужно питаться небольшими порциями от 4 до 5 раз в сутки.

