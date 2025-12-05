Косметолог рассказала, как восстановить кожу зимой

Зимой кожа зачастую становится сухой и тусклой, поскольку начинает быстрее терять влагу. В такой ситуации поможет грамотный уход, выстроенный по схеме из четырех простых шагов. Об этом Life рассказала косметолог Enhel Dome Анна Мохначева.

Специалист объяснила, что зимой особенно необходимо мягкое очищение. Она посоветовала отказаться от жестких гелей, кислотных тоников и скрабов, поскольку эти средства усиливают сухость и раздражение. Вместо них рекомендуется использовать кремовую и масляную продукцию, деликатные тоники без спирта, а также формулы с аминокислотами, керамидами и растительными экстрактами.

В холодное время года также необходимо увлажнять кожу. Для этого следует сочетать сыворотки с гиалуроновой кислотой, экзосомами или аминокислотами с увлажняющими кремами с липидами, скваланом и керамидами. При этом перед сном стоит пользоваться восстанавливающим бальзамом. Косметолог добавила, что сыворотку нужно наносить на слегка влажную кожу, а днем использовать легкий мист против сухости и тусклости.

Не менее важны зимой питание и защита кожи. Однако специалист объяснила, что с этими задачами не справятся легкие крема и матирующие средства. Для поддержания барьера кожи лучше использовать продукты с маслами, витаминами и антиоксидантами, а перенести мороз и холодный ветер помогут защитные бальзамы.

По словам косметолога, кожу тусклого цвета, на которой появляются отеки, стоит поддерживать с помощью комплекса процедур. В него входят японское очищение, микротоковая терапия с коллагеновой маской, омолаживающие биоцеллюлозные маски с Окинавы и криомассаж.

