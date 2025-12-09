В РФ зарегистрировали товарные знаки Fallout и Quake

Два американских разработчика компьютерных игр зарегистрировали в России семь товарных знаков, включая названия популярных игр: Dishonored, Starfield, Wolfenstein, Deathloop, Fallout, Quake, а также Call of Duty. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки на регистрацию эмблем этих игр были поданы в Роспатент в октябре 2025 года американскими компаниями Activision Publishing и ZeniMax Media, Inc., дочерней компанией Microsoft Gaming. Регистрация товарных знаков осуществляется по классам МКТУ № 09 и № 41, охватывающим игровое программное обеспечение и развлекательные услуги, такие как предоставление онлайн-игр.

В настоящее время заявки ZeniMax Media и Activision находятся на стадии экспертизы в Роспатенте.

Отмечается, что Activision Blizzard, создатель таких хитов, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero, приостановила продажи своих игр в России в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. ZeniMax Media, в свою очередь, специализируется на разработке, маркетинге и дистрибуции компьютерных игр.

