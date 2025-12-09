На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ зарегистрировали товарные знаки Fallout и Quake

Два производителя компьютерных игр зарегистрировали 7 товарных знаков в РФ
true
true
true
close
nexusmods.com

Два американских разработчика компьютерных игр зарегистрировали в России семь товарных знаков, включая названия популярных игр: Dishonored, Starfield, Wolfenstein, Deathloop, Fallout, Quake, а также Call of Duty. Об этом сообщает ТАСС.

Заявки на регистрацию эмблем этих игр были поданы в Роспатент в октябре 2025 года американскими компаниями Activision Publishing и ZeniMax Media, Inc., дочерней компанией Microsoft Gaming. Регистрация товарных знаков осуществляется по классам МКТУ № 09 и № 41, охватывающим игровое программное обеспечение и развлекательные услуги, такие как предоставление онлайн-игр.

В настоящее время заявки ZeniMax Media и Activision находятся на стадии экспертизы в Роспатенте.

Отмечается, что Activision Blizzard, создатель таких хитов, как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo и Guitar Hero, приостановила продажи своих игр в России в марте 2022 года из-за ситуации на Украине. ZeniMax Media, в свою очередь, специализируется на разработке, маркетинге и дистрибуции компьютерных игр.

Ранее сообщалось, что за год россияне купили миллионы компьютерных мышей и других аксессуаров для ПК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами