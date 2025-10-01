На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военблогер-иноагент Алехин прекратит публиковать посты в соцсетях

Блогер Роман Алехин заявил, что прекратит публиковать посты в соцсетях
Telegram-канал «Роман Алехин»

Военный блогер Роман Алехин (признан в РФ иностранным агентом) прекратит публиковать посты на своих страницах в социальных сетях. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Друзья, я вынужден прервать написание постов в Telegram и других соцсетях. Это связано со многими факторами», — написал Алехин.

По его словам, он хочет сосредоточиться на том, чтобы дописать две книги и заняться здоровьем, а также заявил, что ему психологически сложно что-либо писать с плашкой иноагента.

Алехин добавил, что передаст свои фонд, организацию, а также складские помещения группе курских волонтеров.

9 сентября в сети появилось видео с Алехиным, обсуждающим схемы спекуляций на помощи бойцам ВС РФ в зоне спецоперации. Согласно разговору на видео, предприниматель перечислял средства в благотворительный фонд военблогера, после чего закупал у того же бизнесмена медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе в качестве комиссии. При этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.

Позднее Минюст РФ включил его в список иноагентов. Военкор заявил, что не согласен с этим решением.

Ранее Алехин обвинил губернатора Хинштейна в своем иноагентстве.

