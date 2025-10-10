На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске экс-главу строительной компании подозревают в уклонении от налогов

СК: экс-глава строительной компании в Красноярске задержан за неуплату налогов
true
true
true

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора строительной компании и его делового партнера по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 260 млн рублей, а также в фальсификации платежных документов на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2022 год экс-руководитель компании подделывал договоры и счета, в результате чего сумма налогов на добавленную стоимость и прибыль компании была значительно снижена.

Кроме того, при участии делового партнера подозреваемого для реализации схемы были подделаны платежные поручения с недостоверными сведениями о примененных налоговых вычетах.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств). В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

В июле СК по Камчатке возбудил уголовное дело против генерального директора компании, который скрывал более 13 млн рублей налогов. По предварительной информации, 52-летний руководитель фирмы, занимающейся строительством водных сооружений, намеренно уклонялся от уплаты налогов в 2023–2024 годах.

Ранее приставы начали судиться с Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) из-за долгов по налогам на 17 млрд рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами