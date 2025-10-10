В Красноярске экс-главу строительной компании подозревают в уклонении от налогов

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора строительной компании и его делового партнера по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 260 млн рублей, а также в фальсификации платежных документов на 10 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в период с 2019 по 2022 год экс-руководитель компании подделывал договоры и счета, в результате чего сумма налогов на добавленную стоимость и прибыль компании была значительно снижена.

Кроме того, при участии делового партнера подозреваемого для реализации схемы были подделаны платежные поручения с недостоверными сведениями о примененных налоговых вычетах.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств). В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

В июле СК по Камчатке возбудил уголовное дело против генерального директора компании, который скрывал более 13 млн рублей налогов. По предварительной информации, 52-летний руководитель фирмы, занимающейся строительством водных сооружений, намеренно уклонялся от уплаты налогов в 2023–2024 годах.

Ранее приставы начали судиться с Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) из-за долгов по налогам на 17 млрд рублей.