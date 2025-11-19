Стало известно, сколько компаний поддержали новые налоговые изменения

Почти 50% опрошенных российских компаний поддержали рост порога для НДС с 2026 года

Почти половина опрошенных российских компаний (45%) поддержали повышение порога выручки для уплаты НДС до 20 млн рублей с 2026 года. Таковы результаты опроса, проведенного Союзом бухгалтеров и налоговых консультантов по итогам второго чтения проекта бюджета на 2026–2028 годы (есть у «Газеты.Ru»).

Респонденты отметили, что повышение порога выручки для уплаты НДС до 20 млн рублей с 2026 года дает бизнесу передышку и позволяет дольше работать без НДС.

Столько же — 45% опрошенных — сообщили, что изменения их не затрагивают, поскольку доходы их клиентов или компаний превышают 20 млн рублей. Еще 11% уже платят НДС и не зависят от порога.

Союз ранее обращался в Госдуму с предложениями по смягчению налоговой реформы, и многие из них были учтены при подготовке законопроекта ко второму чтению. В результате правительство решило ввести переходный период: лимит по выручке для упрощенной системы налогообложения будет снижаться поэтапно — 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн в 2027-м и 10 млн в 2028-м.

«Важно помнить, что эта передышка временная. Уже через пару лет бизнес вновь вернется к порогу в 10 млн рублей, поэтому готовиться к этому стоит заранее», — подчеркнула глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

В опросе приняли участие 3 тыс. российских компаний.

Госдума 18 ноября во втором чтении одобрила законопроект о масштабной корректировке налоговой системы России на ближайшие три года. Одно из ключевых нововведений — повышение ставки НДС с 20 до 22% с 2026 года. Для бизнеса на упрощенной системе налогообложения предусмотрено поэтапное ужесточение порога выручки, после которого придется переходить на уплату НДС: до 20 млн рублей в 2026 году, 15 млн — в 2027 году и 10 млн рублей начиная с 2028 года.

