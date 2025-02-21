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В России начнут управлять развитием технологий на надведомственном уровне

Путин: нужно создать механизм управления технологическим развитием
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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием страны. Об этом он заявил на пленарной сессии Форума будущих технологий, главу государства цитирует «Интерфакс».

«‎По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологического развития и прошу правительство предложить соответствующие структурные решения», — сказал Путин.

Также на Форуме президент высказался о советском наследии химической промышленности. По его словам, советская химическая промышленность, которая в свое время занимала второе место в мире и первое — в Европе, была во многом растранжирена и растрачена.

Кроме того, Путин заявлял и о новом оружии, разработанном в России. Так, по словам президента, температура на боеголовках баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» соответствует температуре на поверхности Солнца. Он добавил, что весь мир обсуждает «Орешник».

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России наукоемкие технологии.

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