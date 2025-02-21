В России начнут управлять развитием технологий на надведомственном уровне

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать надведомственный механизм управления технологическим развитием страны. Об этом он заявил на пленарной сессии Форума будущих технологий, главу государства цитирует «Интерфакс».

«‎По всем ключевым технологическим направлениям нужно выстраивать всестороннюю координацию, безусловную взаимосвязь всех наших шагов и мероприятий. Предлагаю обеспечить надведомственный механизм управления технологического развития и прошу правительство предложить соответствующие структурные решения», — сказал Путин.

Также на Форуме президент высказался о советском наследии химической промышленности. По его словам, советская химическая промышленность, которая в свое время занимала второе место в мире и первое — в Европе, была во многом растранжирена и растрачена.

Кроме того, Путин заявлял и о новом оружии, разработанном в России. Так, по словам президента, температура на боеголовках баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник» соответствует температуре на поверхности Солнца. Он добавил, что весь мир обсуждает «Орешник».

Ранее Путин заявил о необходимости развивать в России наукоемкие технологии.