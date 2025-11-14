На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые в Китае создали препарат, благодаря которому человек может жить до 150 лет

OC: в Китае ученые создали таблетку, чтобы жить до 150 лет
true
true
true
close
Shutterstock

Ученые из Китая сообщили, что им якобы удалось создать таблетку, благодаря которой человек сможет прожить 150 лет, пишет Oddity Central.

Шэньчжэньский стартап Lonvi Biosciences, работающий в сфере биотехнологий и исследований долголетия, сообщил о разработке препарата, который нацелен на так называемые «зомби-клетки» — стареющие клетки, переставшие делиться, но продолжающие провоцировать воспаление. По утверждению компании, новая таблетка теоретически способна продлить человеческую жизнь до 150 лет.

Генеральный директор Lonvi Ип Чжу назвал разработку «Святым Граалем», отметив, что ключевой компонент препарата может не только увеличить продолжительность жизни, но и снизить риск возрастных заболеваний, воздействуя на организм на клеточном уровне.

По словам технического директора компании Лю Цинхуа, «дожить до 150 лет определенно реально», и в ближайшие годы подобные технологии могут стать частью повседневности.

Препарат Lonvi основан на процианидине C1 (PCC1) — молекуле, выделенной из виноградных косточек, которая ранее демонстрировала способность продлевать жизнь лабораторных грызунов. По данным компании, мыши, получавшие PCC1, жили в среднем на 9,4% дольше, а при начале терапии с первого дня — на 64,2% дольше.

Ранее ученые раскрыли возможный секрет долголетия самой старой женщины в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами