В Тульской области рабочего зажало транспортерной лентой на предприятии

В Новомосковске спасли рабочего, зажатого транспортерной лентой на предприятии
Максим Богодвид/РИА Новости

В Новомосковске Тульской области спасли рабочего, который оказался зажат транспортерной лентой на производстве. Об этом сообщило управление МЧС России по региону в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 28 октября.

«Травмы получил 39-летний мужчина, который оказался зажатым транспортерной лентой на производстве. Коллеги освободили пострадавшего из «ловушки», а прибывшие спустя несколько минут спасатели и врачи приступили к оказанию помощи», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что после оказания первой помощи мужчину донесли на носилках до машины скорой помощи. Впоследствии пострадавшего доставили в больницу.

В октябре в минздраве Башкирии сообщили, что на предприятии «Авангард» в Стерлитамаке из-под завалов после взрыва извлекли одного человека. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Как уточнили в ведомстве, на месте работали три бригады скорой медицинской помощи.

Ранее в Приамурье девочка упала в котлован с гудроном на кирпичном заводе.

