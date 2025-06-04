Самолет с тремя пассажирами исчез с радаров после вылета из Каракаса

В Венесуэле самолет с тремя пассажирами пропал с радаров вскоре после взлета

Самолет Citation C550, вылетевший из аэропорта Каракаса на остров Маргарита, пропал с радаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление гражданской авиации Венесуэлы.

«Третьего июня в 19:57 вылетел самолет Citation C550, регистрационный номер YV3217, с планом полета из Майкетии (аэропорт) на Маргариту», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на борту судна находились три пассажира. Связь с экипажем и радарный контакт были утрачены вскоре после взлета.

По данным авиационных служб, в последний раз местонахождение судна зафиксировали в 15 милях к востоку от аэропорта Майкетии, вблизи горного массива Уарайра Репано. Власти Венесуэлы начали поисково-спасательную операцию в связи с пропажей.

В феврале в Индийском океане у западного побережья Австралии начались новые поиски пропавшего более десяти лет назад самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines. Судно направлялось рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Ранее истребитель FA-50 пропал с радаров на Филиппинах.