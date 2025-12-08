На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жители Екатеринбурга узнают в метро о возможностях искусственного интеллекта Сбера

В Екатеринбурге запустили посвященный GigaChat поезд метро
Cбер

Тематический поезд, посвященный ИИ-помощнику GigaChat от Сбера, начал движение в метро Екатеринбурга. В нем пассажиры могут узнать о возможностях генеративного искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба компании.

Каждый вагон поезда раскрывает отдельный сценарий применения ИИ. Головной посвящен учебе, элементы его дизайна подскажут, как с помощью текстовых запросов составить план для изучения иностранного языка или разобраться в сложной теме.

Следующий вагон раскрывает, с какими запросами обращаться к GigaChat, чтобы решать повседневные дела, например, формировать полезные финансовые привычки.

В еще одном вагоне пассажиры узнают, как делегировать искусственному интеллекту рутинные задачи, в частности, трансформацию аудио в текст.

Также предусмотрен вагон, посвященный творчеству. Здесь можно узнать, как правильно попросить ИИ написать рассказ или сценарий для видео, сочинить песню, сгенерировать логотип или придумать пост для соцсети.

