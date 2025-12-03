Енот разгромил алкомаркет, выпил и уснул в туалете

В США енот забрался в магазин, выпил алкоголь и заснул в туалете

В США енот проник в магазин, выпил алкоголь и уснул в туалете, пишет NDTV.

По данным местной службы защиты животных, енот проник в магазин через потолок и «устроил хаос», повредив 14 бутылок на сумму около $250. Когда сотрудник прибыл на место, он обнаружил зверя лежащим без сознания в туалете.

«Он провалился сквозь потолочную плитку и выпил все, что было», — с юмором прокомментировала сотрудница приюта Саманта Мартин, которую вызвали на место происшествия.

После осмотра выяснилось, что кроме вероятного тяжелого похмелья у зверя нет серьезных травм. Его отвезли в безопасное место, дали несколько часов проспаться и выпустили на волю.

«Надеемся, он усвоил урок, что взлом и проникновение — это плохо», — пошутили в официальном заявлении власти.

Фотографии «отключенного» енота и последствий его ночной «дегустации» разошлись по соцсетям, вызвав волну шуток. Пользователи предлагали оставить его в покое после «тяжелого дня», устроить «вытрезвитель» или просто признать, что «у этого парня явно был безумный опыт».

