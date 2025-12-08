Эксперты назвали риски для детей в Roblox

Платформа Roblox популярна среди детей, для формальной защиты есть родительский контроль и верификация аккаунтов, но по факту они мало на что влияют, заявил ИТ-эксперт Илья Костунов.

По его словам, в отдельных игровых комнатах пользователи ведут себя откровенно неприлично, используют мат в чатах и создают полностью голых персонажей.

«Ребенок может попасть туда буквально в пару кликов. Также на платформе встречаются комнаты для азартных игр, квесты сомнительного содержания, карты, где можно расстреливать персонажей, сделанных под одноклассников, или разрушать центр Москвы. И все это ребенок может увидеть просто из любопытства, даже не столкнувшись с реальными ограничениями», — отметил Костунов.

Глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова добавила, что способность платформы эффективно обеспечивать безопасность несовершеннолетних пользователей вызывает все больше сомнений.

«При такой масштабной аудитории, значительная часть которой — дети, особенно важно видеть от компании открытую и последовательную работу по снижению рисков. Недостаточная ясность в коммуникации и не всегда оперативная реакция на возникающие угрозы вызывает вопросы, насколько платформа готова гарантировать надлежащий уровень защиты», — сообщила она.

Именно поэтому, считает Белякова, сегодня так важно, чтобы Roblox усиливала меры безопасности, повышала прозрачность своих процессов и демонстрировала, что интересы детей остаются ее основным приоритетом.

C мнением российских экспертов согласны и зарубежные. Масштаб угроз уже привел к международной реакции. В частности, генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер публично заявил о реальных рисках, основанных на расследованиях, подтверждающих манипуляции несовершеннолетними через платформу. Аналогичные иски последовали в Кентукки и Луизиане, где власти обвинили Roblox в отсутствии адекватных механизмов защиты детей, а также в распространении контента, включающего симуляции убийства.

Некоторые государства уже ввели запреты или ограничения. В их числе: Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ. Аналогичные меры рассматривают Индонезия и Бразилия, а правительство Нидерландов планирует оценить риски безопасности для детей.