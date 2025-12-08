На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали риски для детей в Roblox

ИТ-эксперт Костунов назвал существующие в Roblox меры защиты недостаточными
true
true
true
close
Miljan Zivkovic/Shutterstock/FOTODOM

Платформа Roblox популярна среди детей, для формальной защиты есть родительский контроль и верификация аккаунтов, но по факту они мало на что влияют, заявил ИТ-эксперт Илья Костунов.

По его словам, в отдельных игровых комнатах пользователи ведут себя откровенно неприлично, используют мат в чатах и создают полностью голых персонажей.

«Ребенок может попасть туда буквально в пару кликов. Также на платформе встречаются комнаты для азартных игр, квесты сомнительного содержания, карты, где можно расстреливать персонажей, сделанных под одноклассников, или разрушать центр Москвы. И все это ребенок может увидеть просто из любопытства, даже не столкнувшись с реальными ограничениями», — отметил Костунов.

Глава Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова добавила, что способность платформы эффективно обеспечивать безопасность несовершеннолетних пользователей вызывает все больше сомнений.

«При такой масштабной аудитории, значительная часть которой — дети, особенно важно видеть от компании открытую и последовательную работу по снижению рисков. Недостаточная ясность в коммуникации и не всегда оперативная реакция на возникающие угрозы вызывает вопросы, насколько платформа готова гарантировать надлежащий уровень защиты», — сообщила она.

Именно поэтому, считает Белякова, сегодня так важно, чтобы Roblox усиливала меры безопасности, повышала прозрачность своих процессов и демонстрировала, что интересы детей остаются ее основным приоритетом.

C мнением российских экспертов согласны и зарубежные. Масштаб угроз уже привел к международной реакции. В частности, генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер публично заявил о реальных рисках, основанных на расследованиях, подтверждающих манипуляции несовершеннолетними через платформу. Аналогичные иски последовали в Кентукки и Луизиане, где власти обвинили Roblox в отсутствии адекватных механизмов защиты детей, а также в распространении контента, включающего симуляции убийства.

Некоторые государства уже ввели запреты или ограничения. В их числе: Ирак, Китай, Турция, Алжир, Катар и частично ОАЭ. Аналогичные меры рассматривают Индонезия и Бразилия, а правительство Нидерландов планирует оценить риски безопасности для детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами