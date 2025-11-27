На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве мужчина с двумя ножами угрожал полицейским
В Москве задержали мужчину, который угрожал сотрудникам полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «ТАСС Москва».

Инцидент произошел возле здания отдела полиции по району Гольяново. Неизвестный мужчина достал из своей машины два ножа и направился в сторону служебного автомобиля полиции, в котором сидели стражи порядка. При этом он демонстрировал свои ножи.

Правоохранители задержали мужчину.

До этого в Воркуте на видео попало избиение полицейского толпой подростков в местном торговом центре. Изначально школьники угрожали сотрудникам пункта выдачи заказов, и те вызвали на место правоохранительные органы. Всех подозреваемых задержали, в их отношении возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее пьяный мужчина угрожал взорвать жилой дом в Перми и напал на полицейского.

